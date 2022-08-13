МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Российские рестораны заменяют импортную рыбу и морепродукты на отечественные, однако отмечают резкий рост цен на такую продукцию — местами подорожание составило 40-50%, рассказали РИА Новости представители отрасли. "Вкусно - и точка" наращивает количество поставщиков продуктов

"В ресторанах "Магадан" за последние полгода произошло сильное изменение в меню из-за сложностей с логистикой и повышением цен на ряд импортных продуктов. Теперь практически все меню основано на отечественной рыбе и морепродуктах: импортный лосось заменили на мурманского, привозные из-за рубежа креветки — на дальневосточные (районы вылова на Сахалине и у берегов Магадана), французские устрицы — на сахалинские и крымские", — рассказали в пресс-службе холдинга Pinskiy&Co.

Там отметили, что также в меню ресторанов теперь присутствуют гребешок с Сахалина, камчатский краб, мурманский еж и форель из Карелии. "Все продукты ничем не уступают импортным аналогам, а некоторые и превосходят их по вкусовым качествам", — уточнили в холдинге.

Мурманского лосося закупают и в ресторане Dogs in the fog в Москве, и в ростовских заведениях "Эрти", "Бурка", "Хинкали и эклеры". Соучредитель группы ресторанов в Ростове-на-Дону Гаджи Зулумханов, в свою очередь, отметил рост цен на отечественную рыбу и морепродукты. "Произошло очень сильное подорожание всего, что повлекло за собой высокий рост фудкоста (стоимость еды — ред.). В некоторых случаях он составил 40-50%. Так как мы не можем на эту сумму поднимать розничную цену, пришлось искать альтернативные ингредиенты", — сообщил он.

Зулумханов отметил рост цен не только на импортные, но и на отечественные продукты. "Это, кстати, всегда было проблемой. То есть мурманский лосось всегда был, но дороже, чем норвежский. Как результат — выбор падал на импортный. Было ожидание, что в связи с закрытием импорта цены будут ниже на магаданскую креветку, краба — все то, что добывается в наших северных морях. Но, к сожалению, произошло наоборот. Это плохо сказывается на ресторанах и себестоимости", — заявил он.

"На сегодняшний день все больше падает целесообразность открытия ресторана с морской кухней. При этом есть острая потребность в продуктах ресторанного уровня: мидии, устрицы, различные виды рыбы, качественное мясо. Но количество фермеров и предпринимателей, которые хотят заниматься такими продуктами, — минимальное. Тем не менее, ресторанам сейчас приходится задумываться о собственном мини-производстве, скажем, того же сыра", — добавил Зулумханов.