МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Московская область уже ведёт переговоры с китайскими инвесторами о локализации предприятий, также позже в Китай приедет подмосковная делегация, сообщила зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева. Белоусов рассказал, когда ждать наибольшего спада инвестиций в России

"Ещё мы очень активно смотрим сейчас на Китай. Просто в силу определенных условий мы, наверное, поедем туда чуть позже. Но очень много переговоров с китайскими инвесторами мы уже провели, в том числе на площадке Питерского международного форума. И сейчас вот в рабочем порядке к нам делегация, и мы ведём уже конкретные разговоры о локализации предприятий", — рассказала журналистам Зиновьева.

Московская область теперь больше смотрит на Восток для привлечения инвесторов, чем на Европу, отметила она.

"Мы смотрим больше на Восток теперь, чем, все-таки, на Европу. Хотя, вы знаете, мы рады всем иностранным инвесторам. И у нас есть компании, которые сохраняют и продолжают свою работу", — рассказала журналистам Зиновьева.

Она напомнила, что в регионе 186 крупных компаний — крупнейших мировых брендов. Из них только четыре компании перешли под российское управление. При этом активно развиваться в Подмосковье хотят также Индия и Китай.

Зиновьева также добавила, что на сопровождении в центре содействия строительству находится более 4 тысяч разных проектов, в ручном режиме региональный мининвест ведет тысячу проектов.

"Мы по первому полугодию проанализировали, за первый квартал инвестиции у нас росли темпом 33%, то есть это очень хороший темп. Сейчас пока еще статистики за второе полугодие нет, но мы рассчитываем, что будет рост. Промпроизводство у нас растет не так быстро, как в прошлом году, но растет. Мы растем темпом 5%, при том, что мы росли темпом 2%. Объем наших доходов, темп роста 15%, то есть, в принципе, это итоги уже за шесть месяцев. Можно сказать, что Подмосковье стабильно движется вперед", — сказала глава регионального мининвеста.