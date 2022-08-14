МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Беспилотные летательные аппараты могут начать применяться для доставки грузов за городом после 2024 года, рассказал РИА Новости директор центра развития системы технологических конкурсов Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) Юрий Молодых. В Иннополисе создадут экосистему наземного базирования дронов

Молодых отметил, что в 2022 году в России стартовал технологический конкурс "Аэрологистика", в рамках которого участники разрабатывают беспилотный летательный аппарат, способный перевозить до 50 килограммов груза на дистанцию в 1000 километров. Финальные испытания пройдут осенью 2024 года.

"Мы ожидаем, что победители конкурса "Аэрологистика" после его окончания начнут внедрение разработанных технологий. Использование беспилотных авиационных систем в первую очередь запланировано за городом, так как там требования по надежности летательных аппаратов менее жесткие, ведь в случае аварийной ситуации гораздо проще найти такую площадку для экстренной посадки, которая позволит не подвергать риску ничье имущество", — рассказал эксперт.

"Доставка в городских условиях, безусловно, рано или поздно станет возможной, но до этого еще не один год отработки технологий – надежность в силу более сложных условий эксплуатации должна быть на два порядка выше, чем для загородной эксплуатации", — добавил Молодых.