МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Дефляция в России в августе на фоне традиционного снижения цен на плодоовощную продукцию и крепкого рубля продолжится, хотя ее масштаб может быть как меньше июльских 0,4%, так и больше — вплоть до 0,5%, считают опрошенные РИА Новости аналитики. Банк России допустил снижение потребительских цен в августе

Росстат в среду сообщил, что в июле второй месяц подряд фиксировал дефляцию в стране, при этом в прошлом месяце она ускорилась до 0,39% с 0,35% в июне.

"В августе действительно вновь может быть зафиксирована небольшая дефляция — скорее, все же слабее июльской — в связи с традиционным сезонным снижением цен на плодоовощную продукцию и стабильно крепким рублем", — прогнозирует старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.

Однако он сомневается, что эта тенденция перерастет в устойчивую долгосрочную дефляцию, если реализуется пока наиболее вероятный сценарий постепенного ослабления рубля. "За такой сценарий говорят ожидания снижения стоимостного объема экспорта и частичное восстановление импорта до конца года, которые будут сопровождаться постепенным повышением цен отдельными категориями производителей, работающими сейчас на грани рентабельности", — указывает эксперт.

Прогнозирует продолжение дефляции в ближайшие месяцы и главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах. По его оценке, в августе она составит 0,3-0,5%, а за август-сентябрь — 0,7-1%. Основными факторами, которые говорят в пользу такого прогноза, являются сезонность и то, что увеличение госрасходов еще не сказалось на инфляции.

"По инерции последних недель дефляция может сохраниться до конца августа. Однако в дальнейшем снижение цен способно остановиться. Импорт активизируется, потребительская активность повысится, а кредитный рынок несколько придет в себя на фоне низкой ставки фондирования ЦБ. Тем не менее по году ожидаем инфляцию чуть ближе к нижней границе диапазона 12-15%", — прогнозирует эксперт по фондовому "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

Банк России не раз заявлял, что происходящие в стране снижение цен нельзя назвать традиционной дефляцией и является лишь коррекцией после инфляционного скачка весной. При этом зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил в пятницу, что ждет дальнейшего снижения цен в конце лета на фоне дезинфляционного эффекта от продовольствия. Он также отметил, что ни в августе, ни в сентябре в рамках его определения дефляции "дефляции не будет, как ее никогда не было за всю современную историю РФ".