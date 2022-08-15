МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. В Госдуме предложили ограничить до пяти километров в час скорость электросамокатов перед нерегулируемым переходом, передает RT. В России предложили штрафовать за неправильную парковку электросамокатов

С соответствующей инициативой выступил депутат Султан Хамзаев. Он направил письмо на имя главы Минтранса Виталия Савельева.

Законодатель отметил, что за последние несколько лет использование электросамокатов и иных электрических средств индивидуальной мобильности приобрело массовый характер в крупных российских городах. Это явление, по мнению депутата, требует выработки новых правил, направленных на обеспечение безопасности всех участников движения. По сообщениям СМИ, зачастую инциденты с участием электросамокатов происходят в момент пересечения нерегулируемых пешеходных переходов, не оборудованных светофорами, отметил Хамзаев.

Водители автомобилей обязаны удостовериться в отсутствии пешеходов, переходящих дорогу или планирующих начать движение. Однако они не всегда могут предугадать, что в 30 метрах от перехода (возможно, в слепой для водителя зоне) со скоростью 20-25 километров в час к переходу движется электросамокат, который через несколько секунд появится на проезжей части и создаст угрозу ДТП, подчеркнул депутат.

"В связи с этим прошу вас поддержать инициативу об установлении ограничения скорости до 5 километров в час для электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности на протяжении 30 метров пешеходной зоны, предшествующей нерегулируемым пешеходным переходам", — говорится в письме.