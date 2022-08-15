МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Немецкий производитель потребительских товаров Henkel сегодня повысил свой прогноз роста органических продаж в 2022 финансовом году и отчитался о росте продаж за 1-е полугодие. В то же время он заявил, что растущие затраты на материалы оказали давление на прибыль. Johnson & Johnson прекратит продажи детской присыпки на основе талька

Консолидированные продажи за 1-е полугодие повысились на 9,9% к прошлому году до 10,91 млрд евро благодаря росту во всех бизнес-подразделениях и регионах присутствия, сообщила компания. Органические продажи, очищенные от валютных эффектов, приобретений и продажи активов, выросли на 8,9%.

Согласно консенсус-прогнозу, опубликованному на сайте компании, аналитики ожидали продажи в 10,67 млрд евро.

Скорректированная операционная прибыль Henkel в 1-м полугодии сократилась на 18,1%, преимущественно вследствие значительного повышения цен на основные материалы.

Теперь Henkel ожидает роста органических продаж в 2022 году на 4,5%-6,5% против предыдущего прогноза в 3,5%-5,5%.

Маржа по скорректированной EBIT, как ожидает Henkel, останется в диапазоне 9,0%-11,0%, в то время как скорректированная прибыль на привилегированную акцию без учета валютных колебаний снизится на 15%-35%.