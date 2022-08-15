МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии Henkel AG, приходящаяся на акционеров, по итогам первого полугодия снизилась в два раза в годовом выражении — до 447 миллионов евро, говорится в отчете компании. Henkel повысил годовой прогноз органических продаж

Скорректированная чистая прибыль в пересчете на привилегированную акцию составила 1,95 евро против 2,4 евро в январе-июне прошлого года. Операционная прибыль снизилась в 1,9 раза — до 684 миллионов евро с 1,296 миллиарда евро годом ранее. Выручка Henkel при этом выросла в годовом выражении на 10% — до 10,913 миллиарда евро. Органическое увеличение выручки составило 8,9%.

Во втором квартале выручка выросла на 13,8% — до 5,642 миллиарда евро, органический рост составил 10,9%. Продажи подразделения Adhesive Technologies (товары для ремонта, упаковки и прочее) увеличились на 18,5%, до 2,836 миллиарда евро, Beauty Care — на 3,9%, до 950 миллионов, Laundry & Home Care — на 11,3%, до 1,802 миллиарда.

В Западной Европе выручка выросла на 3,8%, в Восточной — на 14,2%, в странах Африки и Ближнего Востока — на 4,8%, в Северной Америке — на 22,2%, в странах Латинской Америки — на 30,7%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе — на 13,8%.

Группа компаний Henkel — один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. По состоянию на 30 июня 2022 года штат компании составлял 51 800 человек.

В числе брендов компании — клей "Момент", чистящие средства "Пемолюкс", Persil, "Пемос", Losk, "Ласка", Vernel; косметические средства и средства гигиены Fa, Taft, Shamtu, Schwarzkopf, Syoss; средства отделки Ceresit, Metylan и другие.