Глава "Ростеха" назвал сумму сделок, заключенных с иностранными заказчиками
Чемезов: "Ростех" подписал контрактов с иностранными заказчиками более чем на триллион рублей
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МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. "Ростех" подписал в 2022 году контрактов с иностранными заказчиками на сумму более триллиона рублей, портфель заказов "Рособоронэкспорта" превышает 3 триллиона рублей, заявил в понедельник гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.
"Несмотря на стойкое желание западных стран изолировать Россию, "Ростех" продолжает эффективно работать в сфере военно-технического сотрудничества. В текущем году мы уже подписали контрактные документы с зарубежными заказчиками на сумму более одного триллиона рублей", — сказал Чемезов на пленарном заседании в ходе форума "Армия-2022".
Он пояснил, что эта цифра превышает некоторые годовые показатели за последние 10 лет.
"Также хотел бы отметить, что портфель заказов "Рособоронэкспорта" остается стабильным и в настоящий момент составляет более 3 триллионов рублей", — подчеркнул Чемезов.
Основная доля поставок в этом году, по его словам, приходится на авиацию и ПВО. Экспорт самолётов и вертолётов составляет около 40%, а техники ПВО — более трети. Ещё около 30% занимает экспорт вооружения для сухопутных войск и военно-морского флота.