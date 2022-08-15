МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. "Ростех" подписал в 2022 году контрактов с иностранными заказчиками на сумму более триллиона рублей, портфель заказов "Рособоронэкспорта" превышает 3 триллиона рублей, заявил в понедельник гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. "Ростех" презентовал скоростной мотосерф на "Армии-2022"

"Несмотря на стойкое желание западных стран изолировать Россию, "Ростех" продолжает эффективно работать в сфере военно-технического сотрудничества. В текущем году мы уже подписали контрактные документы с зарубежными заказчиками на сумму более одного триллиона рублей", — сказал Чемезов на пленарном заседании в ходе форума "Армия-2022".

Он пояснил, что эта цифра превышает некоторые годовые показатели за последние 10 лет.

"Также хотел бы отметить, что портфель заказов "Рособоронэкспорта" остается стабильным и в настоящий момент составляет более 3 триллионов рублей", — подчеркнул Чемезов.

Основная доля поставок в этом году, по его словам, приходится на авиацию и ПВО. Экспорт самолётов и вертолётов составляет около 40%, а техники ПВО — более трети. Ещё около 30% занимает экспорт вооружения для сухопутных войск и военно-морского флота.