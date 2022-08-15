МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Маркетплейс Wildberries сменил название своего интернет-портала на русскоязычное "Ягодки". Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. Wildberries увеличил стоимость возврата крупногабаритного товара

Вице-премьер — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в ходе выступления на форуме "Неделя российского ритейла 2022" в июне заявил, что множество отечественных компаний носят названия на иностранном языке. Тогда же один из участников дискуссии, обращаясь к гендиректору и основательнице Wildberries Татьяне Бакальчук, отметил, что название ее компании тоже на английском языке, а не "Дикие ягоды". В ответ Бекальчук подчеркнула, что допускает "перевод" бренда на русский язык.

Теперь на главной странице сайта расположено новое название "Ягодки", однако ссылка, ведущая на нее, осталась с прежним названием. Компания отказалась дать официальный комментарий.

Wildberries – российский онлайн-ритейлер с оборотом в 844 миллиарда рублей по итогам 2021 года. По данным на начало 2022 года, на маркетплейсе зарегистрировано свыше 500 тысяч предпринимателей и компаний.