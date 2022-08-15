МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Минстрой подготовил законопроект о гарантиях прав кредиторов, не являющихся участниками строительства, при передаче долгостроев Фонду развития территорий. Россиянам объяснили, в чем преимущества аренды перед ипотекой

Как указывается в пояснительной записке к документу, опубликованному на сайте проектов нормативных актов, кредиторы, не являющиеся участниками строительства, чьи требования ‎не удовлетворены в деле о банкротстве застройщика, смогут предъявить требования ‎к Фонду развития территорий по обязательствам, обеспеченным залогом прав застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок, при прекращении залоговых прав в связи с передачей земельного участка фонду.

"Размер таких требований определяется пропорционально размеру обеспеченных залогом обязательств в сумме выручки от реализации фондом помещений в объекте незавершенного строительства с учетом проектируемых законопроектом особенностей", — говорится в сопроводительных материалах.

Также законопроект, предусматривающий изменение закона о банкротстве и закона о долевом строительстве, устанавливает гарантии погашения требований кредиторов второй и последующих очередностей удовлетворения текущих платежей, в том числе: работников застройщика по требованиям о выплате текущей заработной платы, лиц, привлекавшихся после возбуждения дела о банкротстве для подрядных работ в целях завершения строительства, лиц, оказывавших услуги, ‎без которых невозможны нормальное проведение процедур банкротства ‎и сохранность объекта незавершенного строительства.

В конце июля Конституционный суд признал неконституционными ряд законодательных положений, позволяющих аннулировать залоги без выплаты компенсаций кредиторам застройщиков в случае передачи новому застройщику проекта, начатого до введения обязательного использования эскроу-счетов.