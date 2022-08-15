МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Apple требует удалить из приложения RUTUBE контент государственных СМИ либо сделать его доступным только для пользователей из России, иначе приложение будет удалено из магазина, сообщили РИА Новости в пресс-службе RuTube. Дуров: Apple потребовала "облегчить" обновление Telegram

"Apple требует удалить из приложения RuTube контент государственных СМИ. На сегодняшний день приложение национального видеохостинга доступно в 171 стране", — говорится в сообщении.

Как отмечается, Apple предлагает решить проблему модерации приложения RuTube двумя способами: сделать приложение доступным только для российских пользователей либо удалить контент "state-sponsored media".

"Это приведет к тому, что приложение RuTube будет недоступно для новых пользователей из других стран. Тем пользователям, которые скачали приложение ранее, вероятно, будут доступны обновления", — поясняется в сообщении.

В нем также уточняется, что на решение проблемы Apple дает две недели, в противном случае приложение будет удалено из магазина. Команда национального видеохостинга уже ограничила доступ к приложению RuTube в AppStore для пользователей из других стран, кроме России, Казахстана и Беларуси, отмечают в пресс-службе, поясняя, что на такой шаг разработчики вынуждены идти, чтобы дать пользователям новый функционал, который они ждут.

"RuTube не планирует устанавливать ограничения на распространение российских СМИ, так как это нарушает права русскоязычного населения", — подчеркивается в сообщении.