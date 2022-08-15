МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Россия по итогам 2021 года экспортировала оружия на 14,6 миллиарда долларов, план полностью выполнен. Об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на форуме "Армия 2022".

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По его словам, последние десять лет Россия ежегодно экспортирует оружия на 14-15 миллиардов долларов. 2021 год не стал исключением.

"Годовой план был полностью выполнен, иностранным партнерам поставлено вооружения и военной техники на сумму, эквивалентную 14,6 миллиарда долларов США", — подчеркнул Шугаев.

Ранее сообщалось, что по итогам 2020 года Россия поставила оружия и военной техники за рубеж на сумму более 15 миллиардов долларов.