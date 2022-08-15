МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Маркетплейс Ozon не планирует менять свое название на русскоязычный или любой другой вариант, сообщает компания. Wildberries сменил название своего сайта на "Ягодки"

"Честно — не планируем", — говорится в официальном Telegram-канале компании для продавцов в ответ на вопрос о смене названия.

Ранее в понедельник стало известно, что маркетплейс Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное "Ягодки". Теперь на главной странице сайта расположено новое название "Ягодки", однако ссылка, ведущая на нее, осталась с прежним названием.

Глава Минпромторга РФ и вице-премьер Денис Мантуров, выступая на форуме "Неделя российского ритейла 2022" в июне, отмечал, что на российском рынке множество компаний с иностранными названиями, причем такие названия выбирают даже те бренды, кто полностью производит продукцию на территории страны, чтобы привлечь больше покупателей. Один из участников дискуссии, обращаясь к гендиректору и основательнице Wildberries Татьяне Бакальчук, тогда отметил, что название ее компании тоже на английском языке, а не "Дикие ягоды". Бакальчук допустила возможность ребрендинга названия компании на русском языке.