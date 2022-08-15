МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила от ретейлера Х5 Group ходатайство о приобретении доли в 70% в региональных сетях "Слата" и "Красный Яр", служба оценит влияние сделки на рынок. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. ФАС возобновит работу штабов в регионах по ситуации на топливном рынке

"ФАС получила от Х5 Retail Group ходатайства о приобретении 70% долей торговых сетей, принадлежащих группам компаний "Слата" и "Красный Яр", — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Х5 Group договорилась о стратегическом альянсе с "Красным Яром" и "Слатой", в рамках договоренности компания получит доли в размере 70% в этих сетях регионального значения, функционирующих в Восточной Сибири и суммарно включающих в себя около 600 магазинов.

В ФАС добавили,, что служба оценит в установленном порядке влияние сделок на российский рынок ретейла.

ГК "Красный Яр" включает 226 магазинов "Красный Яр" и "Батон" в Красноярском крае, Туве и Хакасии, ГК "Слата" — 362 магазина "Слата" и "ХлебСоль" в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае. Кроме того, две группы компаний арендуют в общей сложности 4 распределительных центра совокупной площадью 56,2 тысячи квадратных метров: 1 объект находится в Красноярске, еще 2 – в Иркутской области и 1 – в Забайкальском крае.

X5 Group — один из крупнейших российских ритейлеров. На 30 июня под управлением компании находилось 19 779 магазинов. В состав входят магазины "Пятерочка", супермаркеты "Перекресток" и дискаунтеры "Чижик".