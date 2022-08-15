МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Wildberries не опроверг смену названия компании на "Ягодки", однако обновление названия на сайте является частью рекламной акции. Об этом заявили в пресс-службе компании. Wildberries сменил название своего сайта на "Ягодки"

"Мы не подтверждаем, но и не опровергаем возможную смену названия. "Ягодки" – это часть маркетинговой акции… В стилистике рекламной кампании был обновлен и сайт", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что маркетплейс Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное "Ягодки". Теперь на главной странице сайта расположено новое название "Ягодки", однако ссылка, ведущая на нее, осталась с прежним названием.

Вице-премьер — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в ходе выступления на форуме "Неделя российского ритейла 2022" в июне заявил, что множество отечественных компаний носят названия на иностранном языке. Тогда же один из участников дискуссии, обращаясь к гендиректору и основательнице Wildberries Татьяне Бакальчук, отметил, что название ее компании тоже на английском языке, а не "Дикие ягоды". В ответ Бекальчук подчеркнула, что допускает "перевод" бренда на русский язык.