МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. "Яндекс" закрыл сделку по выкупу конвертируемых облигаций еще на 48,6 миллиона долларов, сообщила компания. "Интер РАО" заявило об автоматической конвертации расписок в акции

Речь идет об облигациях "Яндекса", выпущенных в 2020 году и имеющих срок погашения в марте 2025 года. Согласно условиям выпуска облигаций, в случае приостановки торгов акциями на бирже Nasdaq более чем на пять дней владельцы имеют право потребовать от компании выкупить их активы. Nasdaq приостановила торги ценными бумагами ряда российских компаний, в том числе "Яндекса", с 28 февраля.

"Яндекс" 20 июня договорился с держателями 93,2% конвертируемых облигаций об их выкупе и подписал соглашение. 23 июня "Яндекс" сообщил, что закрыл сделку по выкупу 92,7% конвертируемых облигаций.

"Яндекс" объявляет, что он выкупил свои конвертируемые облигации с погашением в 2025 году на общую сумму в размере 48,6 миллиона долларов США…. Оставшаяся сумма облигаций — непогашенные облигации — составляет 35,8 миллионов долларов США или 2,86% от совокупной суммы первоначально выпущенных облигаций", — говорится в сообщении компании.

По условиям соглашения за каждые 200 тысяч долларов номинальной стоимости облигаций держатели облигаций получат 140 тысяч долларов и 957 акций Yandex N.V. Всего было выпущено облигаций на сумму 1,25 миллиарда долларов.

В начале августа "Коммерсант" сообщал со ссылкой на источники в кабмине, что правительство РФ выделило "Яндексу", VK и Ozon льготный кредит в размере 130 миллиардов рублей на выполнение обязательств перед держателями их еврооблигаций. В "Яндексе" сообщили, что взяли целевой кредит в коммерческом банке, средства которого направлены на выплаты по еврооблигациям.