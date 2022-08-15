МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Немецкий концерн Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, зафиксировал издержки в размере 184 миллионов евро из-за прекращения деятельности в России и Белоруссии, следует из отчетности группы. Чистая прибыль Henkel сократилась вдвое в первом полугодии

"В свете запланированного прекращения операционной деятельности всех наших подразделений в России и Белоруссии, а также из-за войны и соответствующих санкций, мы фиксируем издержки в размере 184 миллионов евро", — сообщает Henkel.

В частности, на эту сумму приходятся издержки, связанные с репутацией (88 миллионов евро), с товарными знаками (почти 15 миллионов евро), а также с собственностью и оборудованием (82 миллионов евро).

В начале марта Henkel сообщила о заморозке новых инвестиций в России, а в середине апреля группа заявила о решении выйти из бизнеса в РФ. Кроме того, в конце апреля концерн заявил о прекращении своей деятельности в Белоруссии.

Группа компаний Henkel — один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. Штат компании превышает 52 тысячи человек.