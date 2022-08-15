МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. IKEA объявила о завершении распродажи своих товаров в России. Завод IKEA в Тихвине возобновит работу с сентября

Финальная онлайн-распродажа сворачивающей бизнес в России IKEA началась ночью 5 июля, почти сразу российский сайт компании "лег", а его полноценную работу не удавалось восстановить на протяжении недели. В ходе распродажи компания неоднократно объявляла о приостановке распродажи из-за отсутствия доступных интервалов для самовывоза и доставки. На прошлой неделе IKEA объявила, что распродажа завершится 15 августа в 20.00 по московскому времени.

"Мы завершили онлайн-продажу товаров ИКЕА для наших покупателей, а также для корпоративных клиентов. Корзина, список покупок и личный кабинет на сайте недоступны", — говорится на сайте.

Также на сайте сообщается, что магазины ИКЕА останутся закрытыми и будут работать только на выдачу оформленных заказов, а также возврат и обмен товаров. Изменить выбранный при оформлении самовывоза временной интервал нельзя.

"Все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, будут обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное при заказе время. Вернуть товары, купленные с 5 июля 2022 года, можно в течение 14 дней после покупки", — добавляется на сайте.

Кроме того, в компании обращают внимание, что гарантийный срок на все товары, купленные с 5 июля 2022 года, составляет 2 месяца с момента приобретения, если более длительный срок не установлен производителем или изготовителем товара.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне, что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики.