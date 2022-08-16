МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Если маркетплейс Wildberries действительно намерен переименоваться в "Ягодки", это приведет к существенным расходам — такие бренды уже зарегистрированы, сообщил РИА Новости преподаватель Moscow Digital School Анатолий Семенов. ФАС не рассматривает смену названия Wildberries как введение в заблуждение

Ранее стало известно, что маркетплейс Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное, теперь на главной странице расположено название "Ягодки", однако ссылка, ведущая на нее, осталась с прежним названием.

"Поиск показывает, что очень большое число уже зарегистрированных товарных знаков, тождественных или сходных до степени смешения со словом "Ягодки". Так что для того, чтобы потрафить глупому популизму и переименоваться в "русское", Wildberries придется серьезно потратиться", — сказал юрист.

По его словам, возможны и споры с правообладателями более старых знаков, и необходимость их выкупить.

"Впрочем, все зависит от реального восприятия потребителями такого названия — если им нравился именно англоязычный вариант названия, то совершенно не факт, что понравится русскоязычный. Вполне возможно, что ситуация будет как с переименованием "Макдоналдса" во "Вкусно – и точка", то есть приведет к утрате репутации сервиса", — отметил Семенов.

В пресс-службе Wildberries сказали РИА Новости, что не подтверждают и не опровергают смену названия, однако отметили, что появившееся на сайте обновление — это часть рекламной акции. В Роспатенте сообщили агентству, что заявки на "Ягодки" от Wildberries не поступало.

Глава Минпромторга РФ и вице-премьер Денис Мантуров, выступая на форуме "Неделя российского ритейла 2022" в июне, отмечал, что на российском рынке множество компаний с иностранными названиями, причем такие названия выбирают даже те бренды, кто полностью производит продукцию на территории страны, чтобы привлечь больше покупателей.

Один из участников дискуссии, обращаясь к гендиректору и основательнице Wildberries Татьяне Бакальчук, тогда отметил, что название ее компании тоже на английском языке, а не "Дикие ягоды". Бакальчук допустила возможность ребрендинга.