Юрист Семенов: Wildberries придется потратиться, чтобы переименоваться в "Ягодки"
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Если маркетплейс Wildberries действительно намерен переименоваться в "Ягодки", это приведет к существенным расходам — такие бренды уже зарегистрированы, сообщил РИА Новости преподаватель Moscow Digital School Анатолий Семенов.
Ранее стало известно, что маркетплейс Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное, теперь на главной странице расположено название "Ягодки", однако ссылка, ведущая на нее, осталась с прежним названием.
"Поиск показывает, что очень большое число уже зарегистрированных товарных знаков, тождественных или сходных до степени смешения со словом "Ягодки". Так что для того, чтобы потрафить глупому популизму и переименоваться в "русское", Wildberries придется серьезно потратиться", — сказал юрист.
По его словам, возможны и споры с правообладателями более старых знаков, и необходимость их выкупить.
"Впрочем, все зависит от реального восприятия потребителями такого названия — если им нравился именно англоязычный вариант названия, то совершенно не факт, что понравится русскоязычный. Вполне возможно, что ситуация будет как с переименованием "Макдоналдса" во "Вкусно – и точка", то есть приведет к утрате репутации сервиса", — отметил Семенов.
В пресс-службе Wildberries сказали РИА Новости, что не подтверждают и не опровергают смену названия, однако отметили, что появившееся на сайте обновление — это часть рекламной акции. В Роспатенте сообщили агентству, что заявки на "Ягодки" от Wildberries не поступало.
Глава Минпромторга РФ и вице-премьер Денис Мантуров, выступая на форуме "Неделя российского ритейла 2022" в июне, отмечал, что на российском рынке множество компаний с иностранными названиями, причем такие названия выбирают даже те бренды, кто полностью производит продукцию на территории страны, чтобы привлечь больше покупателей.
Один из участников дискуссии, обращаясь к гендиректору и основательнице Wildberries Татьяне Бакальчук, тогда отметил, что название ее компании тоже на английском языке, а не "Дикие ягоды". Бакальчук допустила возможность ребрендинга.
https://1prime.ru/business/20220816/837794193.html