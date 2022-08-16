МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Минпромторг на фоне санкционного давления и сложившейся экономической ситуации в стране предлагает продлить в РФ эксперимент по маркировке антисептиков, заканчивающийся в августе, до 28 февраля 2023 года, сообщил РИА Новости замглавы министерства Василий Шпак. Минпромторг разработал нормативную базу для маркировки пива

"В связи с текущей экономической ситуацией и санкционным давлением Минпромторгом предложено продлить эксперимент до 28 февраля 2023 года. По результатам работы в дополнительный период нами совместно с уполномоченными ведомствами будет направлен соответствующий доклад в правительство РФ для принятия решения о введении обязательной маркировки в отношении данной товарной группы", — сказал Шпак в кулуарах форума "Армия-2022", отвечая на вопрос о сроках эксперимента по маркировке антисептиков.

Так, по данным оператора системы маркировки "Честный знак", в эксперименте участвует более 140 компаний, из них 108 – производители и 33 – импортеры.

Шпак также уточнил, что предложений о введении маркировки медицинских масок в министерство не поступало.

Эксперимент по маркировке дезинфицирующих средств и кожных антисептиков проходит в России с 1 августа 2021 года по 31 августа 2022 года. При этом эксперимент по маркировке отдельных видов медицинских изделий длится с 15 февраля 2022 года по 28 февраля 2023 года.

Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров указывал, что в России необходимо создать условия для защиты интересов легальных производителей и потребителей данных товаров. Министр также напомнил, что целесообразность проведения эксперимента была одобрена всеми членами госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.