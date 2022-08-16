МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Сайт Wildberries, переименованный в "Ягодки", вернулся к своему прежнему названию. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. Wildberries нужно потратиться для переименования в "Ягодки", считает юрист

Сегодня на главной странице сайта значится прежнее название — Wildberries, ссылка, как и остальные элементы дизайна сайта остались неизменны, как и раньше.

В понедельник маркетплейс Wildberries объявил о смене названия своего сайта на русскоязычное "Ягодки". Позже компания сообщила, что информацию о возможной смене названия площадки не подтверждает, но и не опровергает, а появившееся на сайт обновление назвала частью маркетинговой акции.

Следом ФАС отметило, что ведомство не рассматривает смену названия маркетплейса как намеренное введение граждан в заблуждение.