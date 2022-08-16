Аксенов сообщил об изменении маршрута движения поездов в Крым
Аксенов: поезда в Крым будут останавливаться под Феодосией с пересадкой людей на автобусы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — ПРАЙМ. Пассажирские поезда, следующие в Крым, будут останавливаться под Феодосией с пересадкой людей на автобусы, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"После консультации с руководством Крымской железной дороги принято решение пассажирские поезда, следующие с материка, останавливать на станции Владиславовка. Там пассажирам будут предоставляться автобусы для доставки на ближайшие автостанции", — сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.
Решение принято в целях безопасности, сообщили РИА Новости в Крымской Железной дороге. Железная дорога проходит недалеко от сел в Джанкое, где детонируют боеприпасы.