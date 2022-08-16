СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — ПРАЙМ. Пассажирские поезда, следующие в Крым, будут останавливаться под Феодосией с пересадкой людей на автобусы, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Власти Крыма заявили о сборе рекордного урожая зерновых в регионе

"После консультации с руководством Крымской железной дороги принято решение пассажирские поезда, следующие с материка, останавливать на станции Владиславовка. Там пассажирам будут предоставляться автобусы для доставки на ближайшие автостанции", — сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.

Решение принято в целях безопасности, сообщили РИА Новости в Крымской Железной дороге. Железная дорога проходит недалеко от сел в Джанкое, где детонируют боеприпасы.