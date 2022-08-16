СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — ПРАЙМ. Новый рекорд трафика зафиксирован на Крымском мосту, за минувшие сутки по нему проехало в обе стороны свыше 38,2 тысячи автомобилей, сообщает ФКУ Упрдор "Тамань" – оператор автодорожной части моста. Аксенов сообщил об изменении маршрута движения поездов в Крым

"Зафиксирован новый рекорд суточного трафика Крымского моста. За сутки 15 августа 2022 года по мосту в обе стороны проехало 38 тысяч 297 автомобилей", — говорится в сообщении.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 16 августа 2020 года — 37 тысяч 374 транспортных средства.

"В целом с начала работы автодорожной части моста (с 16 мая 2018 года) по нему проехало более 21 миллиона автомобилей, в том числе более 3 миллионов фур и 233 тысячи автобусов", — подчеркнули в пресс-службе.

Крымский мост – самый протяженный в России, его длина 19 километров. Автомобильная часть моста была введена в строй в мае 2018 года. В декабре 2019 года по железнодорожной части Крымского моста пошли первые поезда.