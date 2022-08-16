МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Сервис по бронированию билетов "Авиасейлс" сменил название своего сайта на русскоязычное "Билетики", передает корреспондент РИА Новости. Wildberries вернулся к прежнему названию

Теперь на главной странице сайта расположено новое название. Однако ссылка ведущая на нее осталась с прежним. РИА Новости направили запрос в компанию.

В понедельник маркетплейс Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное "Ягодки". Позже компания сообщила, что информацию о возможной смене названия площадки не подтверждает, но и не опровергает, а появившееся на сайте обновление назвала частью маркетинговой акции. Во вторник компания вернулась к своему прежнему названию.