МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 2 миллиона рублей сервис прямых трансляций Twitch за отказ удалить фейки о российской армии, передает корреспондент РИА Новости.

Мессенджер Telegram на экране монитора

Суд оштрафовал Telegram на четыре миллиона рублей

"Постановлением мирового судьи судебного участка N422 Таганского района города Москвы Twitch Interactive, Inc признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ… назначить наказание в виде административного штрафа в размере 2 миллионов рублей", — сказал судья.

Протокол составлен после публикации записи стрима девушки из украинской Бучи с геймером.

Представители компании просили прекратить производство, так как часть видео длиной 31 секунду "была вырвана из контекста". Также юристы представили заключение эксперта — директора Национального исследовательского центра телевидения и радио, который указал, что никто из собеседников не упоминает Вооруженные силы РФ, а также похожие по смыслу слова.

Twitch известен прежде всего как сервис по трансляции видеоигр и киберспортивных турниров.