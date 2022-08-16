МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 2 миллиона рублей сервис прямых трансляций Twitch за отказ удалить фейки о российской армии, передает корреспондент РИА Новости. Суд оштрафовал Telegram на четыре миллиона рублей

"Постановлением мирового судьи судебного участка N422 Таганского района города Москвы Twitch Interactive, Inc признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ… назначить наказание в виде административного штрафа в размере 2 миллионов рублей", — сказал судья.

Протокол составлен после публикации записи стрима девушки из украинской Бучи с геймером.

Представители компании просили прекратить производство, так как часть видео длиной 31 секунду "была вырвана из контекста". Также юристы представили заключение эксперта — директора Национального исследовательского центра телевидения и радио, который указал, что никто из собеседников не упоминает Вооруженные силы РФ, а также похожие по смыслу слова.

Twitch известен прежде всего как сервис по трансляции видеоигр и киберспортивных турниров.