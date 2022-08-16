СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — ПРАЙМ. Железнодорожное полотно в Джанкойском районе на севере Крыма, поврежденное в результате детонации боеприпасов, восстановят в течение дня, сообщил РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. Аксенов сообщил об изменении маршрута движения поездов в Крым

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что пассажирские поезда, следующие в Крым, будут останавливаться под Феодосией с пересадкой людей на автобусы. В свою очередь, в Крымской железной дороге сообщили РИА Новости, что железнодорожники проверят состояние путей рядом с местом детонации боеприпасов в Джанкойском районе. По данным крымских властей, пути получили незначительные повреждения.

"Железнодорожное полотно железнодорожники обещают восстановить в течение полутора часов", — сказал Крючков.

По его словам, после того, как специальные службы дадут разрешение, железнодорожное движение будет восстановлено.

Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией произошло в воинской части в районе села Майское в Крыму, сообщило ранее Минобороны РФ, принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин возгорания, добавили в ведомстве. Порядка 2 тысяч жителей эвакуированы из Майского. Установлено оцепление — пятикилометровая зона. Пострадало два человека, состояние одного из них средней тяжести.