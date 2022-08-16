КУБИНКА (Московская область), 16 авг — ПРАЙМ. Разбор самолетов на запчасти — это международная практика, а не выдумка российской авиации, сообщил вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров в рамках сессии на форуме "Армия-2022". СМИ: Минтранс может узаконить перестановку запчастей на самолетах

На прошлой неделе агентство Рейтер со ссылками на источники сообщало, что российские авиакомпании, в частности "Аэрофлот", начали разбирать самолеты, чтобы обеспечить другие свои лайнеры запчастями, которые они больше не могут покупать за границей из-за западных санкций.

"То, что вы сказали по перестановке (запчастей — ред.), на самом деле это выдумка не нашей российской авиации, которая эксплуатирует технику, это мировая практика для того, чтобы обеспечить ритмичность обслуживания и эксплуатации самолетов. Пока запчасти приходят, если есть возможность использовать — не хочу говорить слово каннибализм — с другого летательного аппарата для того, чтобы обеспечить выполнение оперативно рейса, то такая практика всегда имела место быть. Как я хочу еще раз повторить — это не российская практика, а международная", — прокомментировал тему Мантуров.

Он также подчеркнул, что самолеты российских авиакомпаний обслуживаются с соблюдением всех требований безопасности.

Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.