МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. В кафе-мороженом La Peseta в Андалусии прокомментировали подорожание мороженого в Испании из-за роста цен на ингредиенты и электроэнергию, при этом его стоимость продолжит расти. Об этом пишет издание Mundo со ссылкой на владельцев кафе Нестора Барони и Сесилио Фернандеса. Инфляция в Испании ускорилась до 10,8%, максимума с 1984 года

"Раньше мы продавали маленькую порцию за 2,70 евро, теперь за 3 евро, и, вероятно, нам придется поднять цену до 3,10 евро, потому что иначе мороженое не будет окупаться", — цитирует издание слова испанских бизнесменов.

По их словам, производить мороженое сегодня гораздо дороже и менее выгодно, чем год назад. Сахар, подчеркнули барони и Фернандес, подорожал на 70%, основа для мороженого и сливки — на 50%, стоимость добавок также увеличилась.

"Даже пластиковые ложки и ванночки стали дороже: если быть точным, на 60%", — рассказали они.

Кроме того, владельцы столкнулись со 100%-м ростом цен на электричество: помимо холодильников и морозильников для хранения продуктов, которые являются одними из самых энергоемких бытовых приборов, они также используют маслобойку, пастеризатор и систему кондиционирования воздуха.

"Год назад мы платили 900 евро в середине высокого сезона, а в этом году мы заплатили 1800 евро в мае. Мы установили целую кучу счетчиков, чтобы попытаться снизить потребление, но уменьшить его все равно невозможно", — отмечается в Mundo.

Для того чтобы "смягчить" рост расходов владельцам пришлось поднять цены на 15%, при этом они признают, что прибыль заведения в этом году будет гораздо ниже из-за увеличения расходов.

Сообщается, что в кафе-мороженом работают пять человек, и еще один из факторов, повлиявших на рост расходов с момента открытия в 2019 году, связан с повышением минимальной заработной платы, которая выросла с 900 евро до 950 евро в 2021 году, до 1000 евро в 2022 году и, как ожидается, снова вырастет в 2023 году.