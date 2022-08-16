КУБИНКА (Московская область), 16 авг — ПРАЙМ. Производство самолетов Ту-214 планируется нарастить до 10-12 в год для обеспечения нужд российских авиакомпаний, заявил вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров. Мантуров считает разбор самолетов на запчасти мировой практикой

"Ту-214, который приобретался только для специальных задач, для государственной авиации, сегодня оказался востребованным, хотя наши авиакомпании на каком-то витке посчитали, что более экономически выгодно использовать Airbus и Boeing, что очевидно, неправда", — отметил он в ходе сессии на форуме "Армия-2022".

"Мы наращиваем темпы производства как минимум до 10-12 машин по году, это будет хорошим подспорьем, страховкой для того, чтобы обеспечивать запросы авиакомпаний для замены своих иностранных судов на нашу российскую технику", — добавил Мантуров.

Как в июне отмечал глава Минтранса РФ Виталий Савельев, "Аэрофлот" рассматривает отечественный самолет Ту-214 как одну из базовых моделей для своего парка.

Ту-214 – это магистральный узкофюзеляжный самолет, оснащенный российскими двигателями семейства ПС-90, вмещает 210 пассажиров, дальность полета — до 6500 километров. Сейчас самолет выпускается на заводе в Казани малой серией. Ту-214 используется специальным летным отрядом "Россия", который обеспечивает перелеты первых лиц страны, и силовыми ведомствами. Несколько таких самолетов используются в качестве бизнес-джетов.

Российские авиакомпании уже подтвердили заинтересованность в самолетах Ту-214, готовы их брать, говорил в конце марта занимавший тогда пост вице-премьера РФ Юрий Борисов.