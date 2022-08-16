МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Основанная в Швеции сеть товаров для дома IKEA начала ликвидацию своей российской дочерней компании — ООО "Икеа Дом", следует из сообщения на Федресурсе. IKEA завершила онлайн-распродажу товаров в России

IKEA, сворачивающая бизнес в России, вчера завершила онлайн-распродажу товаров в России, стартовавшую ночью 5 июля. Почти сразу российский сайт компании "лег" — продажа проходила со сбоями, а для покупателей вводилась электронная очередь. В настоящее время корзина, список покупок и личный кабинет на сайте недоступны.

"Принято решение о ликвидации ООО "Икеа Дом". Требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев", — указывается в сообщении.

Согласно ЕГРЮЛ, учредителем ООО "Икеа Дом", которая управляет розничной сетью IKEA в России, является "Ингка холдинг юроп Б.В. (Ingka Holding Europe B.V.).

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне, что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики.