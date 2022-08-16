Производитель шоколада Lindt полностью уходит с российского рынка
Lindt & Sprüngli: группа решила покинуть российский рынок
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ЖЕНЕВА, 16 авг — ПРАЙМ. Швейцарский производитель шоколада Lindt & Sprüngli полностью уходит с российского рынка, он будет поддерживать своих сотрудников в России, говорится в опубликованном во вторник заявлении компании.
Ранее 9 марта компания Lindt & Sprüngli объявила о закрытии восьми магазинов, которые у нее есть в стране, и приостановила поставки.
"В след за своим объявлением от 9 марта 2022 года группа Lindt & Sprüngli решила покинуть российский рынок. Мы будем поддерживать наших сотрудников в России и действовать в соответствии с местными правилами", — сказано в документе, опубликованном на сайте компании.