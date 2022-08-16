МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Компания Walmart Inc прогнозирует меньшее снижение годовой прибыли, чем предсказывала менее месяца назад. По данным агентства Рейтер, компания сообщила об этом во вторник после того, как сильные скидки для продажи излишков товаров и снижение цен на топливо помогли ей превзойти ожидания по квартальным продажам. Сеть IKEA ликвидирует российскую "дочку"

Акции Walmart, которые в этом году упали более чем на 8%, выросли на премаркете на 4%.

В прошлом ретейлер напугал рынки по всему миру, понизив прогноз прибыли и предупредив, что потребители сокращают свои дискреционные покупки гораздо более быстрыми темпами, чем ожидалось, поскольку рост цен все товары — от зубной пасты до бензина — ограничивает их покупательную способность.

Это вынудило Walmart пойти на резкое снижение цен на такие товары, как одежда, чтобы попытаться сократить складские запасы на сумму более 61 млрд долларов, которые компания имела в конце первого квартала.

На конец второго квартала, закончившегося 31 июля, Walmart имела запасы на сумму 59,92 млрд долларов, что на 25% выше уровня прошлого года.

"Меры, которые мы предприняли для улучшения ситуации с уровнем запасов в США, а также структура продаж в продуктовом сегменте оказали давление на маржу прибыли во втором квартале и наши прогнозы на год", — рассказал гендиректор Walmart Дуг Макмиллон.

Теперь Walmart ожидает, что скорректированная прибыль на акцию в 2023 финансовом году снизится на 9%-11% по сравнению с предыдущим прогнозом снижения на 11%-13%.

Общая выручка Walmart во втором квартале выросла на 8,4% до 152,86 млрд долларов, чему способствовал спрос на продукты питания и другие товары первой необходимости. Аналитики, согласно данным IBES от Refinitiv, ожидали выручку в размере 150,81 млрд долларов.

Однако скидки на товары повседневного спроса, замедление спроса на высокодоходные товары, такие как бытовая техника, электроника и одежда, а также рост расходов на оплату труда привели к снижению квартальной операционной прибыли компании на 6,8% до 6,85 млрд долларов.