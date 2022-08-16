МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Товары Decathlon, оставшиеся на российском складе французского бренда, стали доступны для заказа на Ozon, передает корреспондент РИА Новости и подтверждает пресс-служба маркетплейса. Ozon не планирует менять свое название на русскоязычный вариант

Так, на площадке уже доступна мужская, женская и детская одежда, а также снаряжение для летних и зимних видов спорта. "Французский ритейлер спортивных товаров и одежды представил на маркетплейсе 20 тысяч товаров бренда", — подтвердили РИА Новости в Ozon.

Уточняется, что в продаже находятся товары, оставшиеся на складе Decathlon. При этом ранее компания реализовывала продукцию через свои магазины и маркетплейс, а теперь же она доступна только онлайн на площадке.

В пресс-службе маркетплейса отметили, что эти вещи ввезены не по параллельному импорту.

"Весь ассортимент Decathlon продается на площадке самим брендом, который с Ozon уже более двух лет. Decathlon выступает в качестве продавца и сотрудничает с маркетплейсом, используя собственные логистические центры – ритейлер самостоятельно хранит товары и отправляет их на логистические объекты Ozon для сборки в заказы и отправки клиентам", — добавляется в сообщении.

Магазины сети Decathlon с 27 июня полностью приостановили свою работу в России.