МИНСК, 16 авг — ПРАЙМ. Туристический поток из России в Белоруссию на фоне западных санкций вырос, вернувшись к объемам доковидного периода, но изменился средний возраст туристов и сферы их интересов, сообщил РИА Новости председатель правления белорусского Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый. Названа наиболее доступная страна для российских туристов

ТУРПОТОК РАСТЕТ, НО ТОЧНЫХ ЦИФР НЕТ

"Исходя из тех данных, того среза, который есть у нас по союзу… можно сказать, что (количество туристов из России — ред.) фактически доковидных времен. Единственное, что есть существенная разница в возрасте и категории туристов", — сказал Гулый.

Собеседник агентства отметил, что в настоящее время туристический поток из России примерно такой же, как до коронавирусной пандемии и введенных на ее фоне ограничений на поездки граждан, но точное количество российских туристов и их вклад в экономику Белоруссии сложно оценить ввиду отсутствия корректной статистики в республике: имеющиеся инструменты статистического учета не предполагают возможности оперативной статистики.

"Подавляющее большинство — это не организованные туристы, а самостоятельные. Поток хаотичный, нет глубины продаж и бронирования. Соответственно, официальная статистика (о вкладе российских туристов в экономику Белоруссии — ред.) будет существенно занижена. Вклад от туризма будет отнесен на другие сферы (экономики — ред.)", — продолжил собеседник агентства. Он также обратил внимание на отсутствие пограничного контроля на белорусско-российской границе, на свободное передвижение граждан между странами, что также усложняет учет туристов.

Как подчеркнул эксперт, росту туристического потока из РФ в Белоруссию поспособствовали не столько снятие ковидных ограничений между странами и улучшение транспортного сообщения, сколько западные санкции в отношении России и уход ряда западных компаний с российского рынка. "Этому росту не способствовало ничего, что могла бы сделать Республика Беларусь: росту поспособствовали исключительно ограничения логистических возможностей для туристов Российской Федерации за пределами России", — сказал он. Власти Белоруссии заявили об отсутствии дефицита в магазинах страны

Гулый назвал этот процесс "импортозамещением Европы", отметив, что Белоруссия оказалась в более выигрышной ситуации. Он подчеркнул, что такое происходит не в первый раз, подобная ситуация была в 2008 году и в 2014 году.

ПОРТРЕТ ТУРИСТА ИЗ РФ

Гулый отметил, что белорусские туристические компании не имеют отношения к въездному потоку туристов из России. По его словам, 5-7 турфирм предлагают услуги въездного туризма, гиды также обрабатывают лишь часть потока российских туристов, но основными бенефициарами потока является инфраструктура — гостиницы, санатории и сфера развлечений. Эксперт также отметил, что каналами дистрибуции далеко не всегда выступают российские туристические компании, не говоря уже о белорусских. "Это — самостоятельный хаотичный поток", — констатировал собеседник.

Гулый рассказал, что на сегодняшний день приезжающий в республику российский турист более молодой и более платежеспособный, он в меньшей степени потребляет классические туристические продукты, в меньшей степени посещает классические туристические объекты. "Он больше ориентирован на сферу развлечений, развлекательную и общепотребительскую инфраструктуру", — констатировал глава союза. По его словам, "российские туристы не столько приобретают экскурсии и посещения музеев, сколько предпочитают магазины, шопинг, оформление банковских карт (эмитированных белорусскими банками тех международных платежных систем, которые ушли с российского рынка — ред.)".

Касаясь спроса россиян на белорусские санатории и агроусадьбы, Гулый заметил, что агроусадьбы не пользовались у россиян сверхспросом: основным потребителем их услуг были белорусские граждане. Исключение составляют некоторые гостиничные комплексы, которые юридически попадают под определение усадьбы. Они были и остаются популярны у россиян. "Все классические продукты, которые российским рынком потреблялись, сейчас тоже востребованы", — отметил собеседник. Он подчеркнул, что сейчас лето, высокий сезон и большая загрузка. Арабским Эмиратам обещают зимой наплыв российских туристов

ТУРИСТЫ ИЗ ЕС ТОЖЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ ШОПИНГ

Гулый также рассказал, что на фоне введения безвизового въезда в Белоруссию для жителей Литвы, Латвии и Польши наблюдается рост турпотока и с этой стороны. В отличие от России количество туристов из соседних стран ЕС можно подсчитать: по информации госпогранкомитета Белоруссии на понедельник, например, с 15 апреля 186 625 жителей Латвии, Литвы и Польши воспользовались правом безвизового въезда в республику.

Собеседник агентства рассказал, что эта категория туристов также ориентируется на покупки и развлечения в Белоруссии, в незначительном количестве приобретает экскурсии. По его словам, поляков, литовцев, латышей "много, они заправляются (на АЗС в Белоруссии — ред.), путешествуют самостоятельно, ходят в магазины, живут в гостиницах и санаториях, иногда организованные группы заказывают гидов".

Он подчеркнул, что власти стран Балтии противодействуют взаимодействию между бизнесом этих стран и бизнесом Белоруссии, есть запреты на банковские переводы, так что фактически белорусский турбизнес не может работать с партнерами в этих странах. В то же время Гулый заметил, что есть небольшие компании, которые автобусами привозят туристов в Белоруссию, самостоятельно рассчитываются, в лучшем случае нанимая у белорусской стороны гидов.

Он подчеркнул, что в текущих условиях наблюдается ситуация, когда белорусские туркомпании, которые осуществляют продажу турпродуктов, "выпадают из цепочки", но туристическая инфраструктура заполняется иностранцами. "В подавляющей своей массе (иностранный — ред.) турист в Белоруссии неорганизованный и его вклад в экономику, доходы от туризма невозможно оценить. В доковидный период роль туристических компаний была все же гораздо заметнее", — констатировал эксперт.