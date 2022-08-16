МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 11 октября рассмотрение заявления Google LLC, оспаривающей законность решения ФАС России, которая признала американскую компанию нарушителем российского антимонопольного законодательства из-за непрозрачных правил блокировок на YouTube. Google оспорил штраф ФАС России в два миллиарда рублей

Причины отложения заседания из информации в картотеке арбитражных дел не усматриваются. Суд первой инстанции во вторник рассматривал заявление Google, просившей признать незаконными решение антимонопольного ведомства и предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства от 24 февраля этого года.

ФАС России рассматривала обращение Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) по поводу блокировок российских YouTube-каналов и 10 февраля сообщила, что "правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов, и обращения контента пользователей на YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми". Как отмечалось в сообщении, "это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий".

На основании этого решения ведомство в июле привлекло нарушителя к административной ответственности, наложив на Google оборотный штраф в размере более 2 миллиардов рублей. Штраф компания тоже оспаривает в суде.

Комментируя решение ФАС, управляющий партнер адвокатского бюро Art De Lex Дмитрий Магоня, представлявший РОЦИТ, ранее заявил РИА Новости, что "дело стало первым в мировой практике антимонопольным разбирательством на рынке видеохостингов" и "ФАС приняла прецедентное решение, которое может привести к изменению правил игры в глобальном масштабе".

По его словам, злоупотребление выразилось в установлении в пользовательском соглашении условий, позволяющих Google без наличия правовых или иных оснований блокировать и удалять аккаунты и контент пользователей, в том числе без предупреждения и возможности установить причину блокировки.

Российские суды в последнее время удовлетворили иски телеканала "Царьград" и футбольного клуба "Ахмат" о снятии блокировок и восстановлении доступа к их YouTube-каналам. С аналогичными требованиями к Google обратилось еще множество российских телеканалов, других СМИ и журналистов.