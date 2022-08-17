МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Немецкая Uniper в первом полугодии зафиксировала убыток от обесценения своих активов в размере 2,7 миллиарда евро, в том числе российских, сообщила компания. Власти Швеции признались, что жители страны терпят убытки

"Финансовые результаты отражают списания от обесценения активов на общую сумму 2,7 миллиарда евро, связанных с кредитом на "Северный поток 2", а также гудвиллом сегментов "Глобальные сырьевые товары" и "Производство электроэнергии в России"", — говорится в релизе.

Компания также напоминает, что в первом квартале списала до нуля стоимость своего кредита, предоставленного Nord Stream 2 AG, с учетом процентов на общую сумму 1,003 миллиарда евро.

Uniper — немецкая энергетическая компания. Ее основной деятельностью является производство электроэнергии в Европе и России, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы.