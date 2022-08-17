МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. В среду Илон Маск сообщил, что пошутил, когда несколькими часами ранее написал в Twitter, что собирается купить испытывающий трудности английский футбольный клуб Manchester United Plc. Маск заявил о покупке топового футбольного клуба

"Нет, это давняя шутка в Twitter. Я не покупаю никаких спортивных команд", — написал Маск в ответ на вопрос одного из пользователей, серьезно ли он относится к покупке клуба. "Хотя, если бы я и купил команду, то выбрал бы Man U", — добавил он.

Первоначально Маск написал в соцсети: "Я покупаю 'Манчестер Юнайтед', не благодарите", не предоставив никаких подробностей. Некоторые болельщики "Манчестер Юнайтед", недовольные ухудшающимся состоянием своего клуба в последнее время, ранее призывали Маска в Twitter рассмотреть возможность покупки клуба.

Коллизия с заявлениями Маска в соцсети произошла в тот момент, когда Маск пытается выйти из соглашения о покупке Twitter за 44 млрд долларов всего через четыре месяца после того, как он объявил на платформе, что купит компанию, которая позднее подала на него в суд.

Кроме того, в среду он написал в Twitter: "И я не покупаю Coca-Cola, чтобы вернуть кокаин в состав напитка, несмотря на чрезвычайную популярность такого шага".