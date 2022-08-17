МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Глава кабмина России Михаил Мишустин подписал постановление правительства о запуске программы льготного кредитования для малых и средних предприятий на перестройку и развитие производства, сообщила пресс-служба кабмина.

"Малые и средние предприятия (МСП) смогут получать льготные кредиты на перестройку и развитие производства при действующей ставке Банка России под 4,5% и 3% годовых соответственно. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — сказано в сообщении.

Также сообщается, что средства, полученные по льготной ставке, можно будет направить на закупку оборудования, капитальный ремонт производственных помещений или запуск новых производств.

Льготные кредиты в приоритетном порядке получат малые и средние предприятия, работающие в сфере переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничного бизнеса, сказано в сообщении.

"Срок действия льготной программы составит три года. При этом кредит можно будет взять на 10 лет", — добавили в пресс-службе.

В правительстве напомнили, что новый инструмент поддержки появился благодаря совмещению двух действующих федеральных программ: льготного кредитования в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и программы стимулирования кредитования малых и средних предприятий Банком России и Корпорацией МСП.

Предполагается, что до конца 2022 года объем выданных кредитов составит около 50 миллиардов рублей.