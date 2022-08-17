МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Чистый убыток группы компаний Carlsberg, одного из ведущих мировых производителей пива (включает пивоваренную компанию "Балтика"), приходящийся на акционеров, по итогам первого полугодия составил 5,276 миллиарда датских крон (723,3 миллиона долларов) против прибыли в 3,027 миллиарда датских крон (480 миллионов долларов) в прошлом году, следует из финансовой отчетности компании. Чистая прибыль Henkel сократилась вдвое в первом полугодии

Разводненный убыток на акцию за шесть месяцев составил 37,4 кроны (5,13 доллара) против прибыли в 20,9 кроны (3,3 доллара) годом ранее. Выручка Carlsberg выросла на 23,6% — до 35,447 миллиарда крон (4,9 миллиарда долларов). Органический рост продаж за полугодие составил 20,7%, а во втором квартале — 18,7%.

Операционная прибыль за полугодие составила 6,442 миллиарда крон (883,1 миллиона долларов), что на 35,9% выше показателя годичной давности. Органический рост операционной прибыли составил 31,9%.

"На российском рынке наши объемы продаж снизились на 2%. При этом благодаря таким инициативам, как повышение цены, органический рост выручки составил 22%", — подчеркивает компания, отмечая, что российские активы стоимостью в 1,3 миллиарда долларов в данный момент выставлены на продажу.

Уточняется, что результаты за первое полугодие были очень сильными в свете серьезных проблем, связанных с пандемией и ростом цен на сырье и энергию. При этом по итогам года Carlsberg ждет органического роста операционной прибыли в пределах 7-9%.

Carlsberg A/S, основанная в 1847 году в Дании, сегодня занимает одно из лидирующих позиций на мировом рынке пива. В ее портфеле порядка 140 брендов, в том числе Carlsberg, Tuborg, Kronenburg, "Балтика" и другие. Продукция продается более чем в 150 странах. Частью Carlsberg Group является крупнейший производитель пива в России "Балтика".