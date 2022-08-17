МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Маркетплейс Wildberries опроверг информацию об утечке данных его пользователей, назвав ее фейком. Роскомнадзор со своей стороны сообщил, что запросил у компании информацию о возможной утечке персональных данных клиентов. Об этом сообщают РИА Новости. Минпромторг порекомендовал Wildberries меры для борьбы с контрафактом

Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что полная база данных клиентов Wildberries попала в открытый доступ, в том числе данные клиентов, номер карты, электронная почта, информация о последних трех заказах и сумма выкупа товара.

В пресс-службе компании отметили, что данные пользователей надежно защищены, "утечек" не было. В Wildberries назвали сведения о якобы произошедшей утечке "заведомо ложными".

Подчеркивается, что Роскомнадзор направил в компанию запрос с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов сервиса.