МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Российские компании под единым брендом Made in Russia представят свои товары на Международной выставке продуктов питания, напитков, переработки пищевых продуктов, хранения, систем охлаждения, логистики и оборудования для магазинов Food Istanbul Expo 2022 с 31 августа по 3 сентября в Стамбуле, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ). Организаторы ВЭФ ожидают участия представителей бизнеса из 46 стран

"В Турцию 13 российских компаний привезут кондитерские изделия и полезные снеки, масложировую и мясную продукцию, безалкогольные напитки, икру и морепродукты, зерновые и уникальную адыгейскую соль, а также представят новейшие технологии упаковки пищевых продуктов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что национальная экспозиция под единым брендом Made in Russia займет более 300 квадратных метров в холле №2 выставочного центра Istanbul Expo Center.

Российские компании презентуют свою продукцию, а также проведут деловые встречи с руководителями компаний-трейдеров, ритейлерами, дистрибьюторами и представителями органов власти региона. Участники выставки обсудят актуальные потребительские тренды и возможности по продвижению продукции на рынке Турции.

Международная выставка пищевой промышленности Food Istanbul Expo — важнейшее в регионе событие, связанное с пищевыми технологиями. В ней участвуют более тысячи брендовых производителей из Ближнего Востока, Северной Африки, Балкан и Европы.

Кроме того, выставка является крупнейшим мероприятием для отраслевых компаний, которые работают на рынке Турции, начиная с крупных оптовых байеров и заканчивая супермаркетами и кейтеринговыми организациями. Выставку планируют посетить более 3,5 тысячи профессионалов. Организатором является CNR Holding Group.