МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Продать активы российской "Юнипро" оказалось для немецкой энергокомпании Uniper непростой задачей, однако компания не отказывается от своих намерений, заявил глава Uniper Клаус-Дитер Маубах. Немецкая Uniper изучает возможность возврата займов на "Северный поток — 2"

"Что касается активов в России — уже известно, что в прошлом году мы начали процесс продажи….Я могу подтвердить, что мы все еще придерживаемся этого плана. Однако в сложившейся ситуации не так просто осуществить эту сделку. Теперь нам придется подождать и посмотреть, что на самом деле возможно сделать, и как мы можем продвинуть эту тему вперед", — сказал Маубах в ходе телеконференции.

Финансовый директор компании Тиина Туомела также отметила, что немецкий концерн по-прежнему сохраняет планы по уходу из России и оценивает возможные варианты, поскольку "активы показывают сильные результаты и рано или поздно получат хорошего владельца".

Uniper начал процесс продажи активов "Юнипро" в конце 2021 года, однако после начала российской спецоперации на Украине этот процесс был приостановлен. Позднее финская энергокомпания Fortum, которой вместе с ее дочерней немецкой Uniper принадлежат российские генкомпании "Фортум" и "Юнипро", открыла сбор обязывающих предложений по продаже активов в РФ. Сбор предложений должен был завершиться до 21 июня.

Однако опубликованный 5 августа указ президента РФ Владимира Путина запретил до конца 2022 года сделки с долями, принадлежащими лицам из недружественных стран, в стратегических компаниях РФ и их "дочках", в проекте "Сахалин-1" и Харьягинском месторождении и в важных компаниях-недропользователях. Кроме того, нельзя будет осуществлять сделки с такими долями в ряде российских банков и компаний сферы ТЭК, которые войдут в особые утвержденные президентом списки. Сделки будут возможны только по специальному разрешению главы государства.

"Юнипро" занимается производством и продажей электрической энергии и мощности. В состав компании входят 5 ТЭС общей мощностью 11,3 ГВт. Компания также представлена на рынках распределенной генерации и инжиниринга в РФ. 83,73% акций "Юнипро" принадлежит международному энергоконцерну Uniper SE.