ЧЕЛЯБИНСК, 17 авг — ПРАЙМ. Завод компании "Хенкель Рус" в поселке Роза Челябинской области, который производит строительные смеси, продолжает работу в полном объеме при том, что компания ищет покупателя на свои активы, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона. Henkel оценила издержки от ухода из России и Белоруссии в 184 миллиона евро

Весной немецкий концерн Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, заявил, что выходит из бизнеса в России, но продолжает выплачивать заработную плату 2500 сотрудникам. Компания уточняла, что сейчас готовится к исполнению этого решения.

"Компания уходит из России и ищет покупателя на свои активы. При этом бизнес работает в полном объеме, никаких ограничений и сокращений не планируется", — цитирует пресс-служба минпрома информацию, полученную от челябинского предприятия.

Ранее директор филиала ООО "Хенкель Рус" в Челябинске Александр Иванов сообщал, что по состоянию на 20 апреля, собственником принято решение о продаже действующего бизнеса, но предприятие работает в штатном режиме, сокращений персонала не планируется, все обязательства по действующим договорам выполняются в полном объеме.

По данным Минпрома региона, филиал ООО "Хенкель Рус" находится в поселке Роза Коркинского муниципального района. Численность персонала по состоянию на 19 апреля составляет 99 человек. Производимая продукция — строительные смеси.

Группа компаний Henkel — один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. По состоянию на конец прошлого года штат компании составлял 52 тысячи человек. В числе брендов компании — клей "Момент", чистящие средства "Пемолюкс", Persil, "Пемос", Losk, "Ласка", Vernel; косметические средства и средства гигиены Fa, Taft, Shamtu, Schwarzkopf, Syoss; средства отделки Ceresit, Metylan и другие.