МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. "Русгидро" инициировало автоматическую конвертацию глобальных и американских депозитарных расписок в акции, направило уведомление об этом депозитарию — "Райффайзенбанку", следует из материалов компании. Роснефть заявила об автоматической конвертации депозитарных расписок акций

С 15 августа стартовала автоматическая конвертация депозитарных расписок, которые учитываются в российских депозитариях, — на счета их владельцев будут зачислены акции российских эмитентов, на которые были выпущены расписки. Как пояснил ЦБ, компании обязаны уведомить свой депозитарий о запуске конвертации не позднее 19 августа, а сам процесс конвертации займет 2,5-3 недели. Исключение может быть сделано для эмитентов, которые ранее получили право сохранить депозитарные программы, но "Русгидро" такого разрешения не получало.

"Русгидро" направило в адрес депозитария, в котором открыт счет депо депозитарных программ "Русгидро" — "Райффайзенбанк", уведомление о необходимости совершить действия, направленные на получение держателями ценных бумаг иностранного эмитента…, права на которые учитываются в российских депозитариях, соответствующего количества обыкновенных акций "Русгидро", — говорится в сообщении.

"Русгидро" — энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в ее состав, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт.