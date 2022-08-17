ПЕРМЬ, 17 авг — ПРАЙМ. Пять потенциальных покупателей пермского предприятия немецкого концерна Henkel обозначили свои намерения, у завода положительные перспективы на будущее, сообщил РИА Новости губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Henkel ищет покупателя своему заводу под Челябинском

Весной немецкий концерн Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, заявил, что выходит из бизнеса в России. В августе ряд СМИ написали, что заграничный собственник продаёт свои активы в России, среди них несколько заводов и офисных помещений. Одна из производственных площадок, входящая в десятку крупнейших предприятий немецкого концерна по всему миру, расположена в Перми. Высокотехнологичный пермский завод выпускает 14 брендов, среди которых Persil, "Лоск", "Пемос", Bref и Vernel.

"Слежу за процессом, есть пять желающих купить (пермский завод — ред). Тот же пермский бизнес готов купить. По крайней мере, рецептуры все наши, люди все наши, технологии производства нам понятны, пермский завод укомплектован", — сказал Махонин.

Он добавил, что перспективы на будущее у предприятия положительные.

"Экономика Пермского края с точки зрения устойчивости к санкционным режимам — одна из самых устойчивых", — подчеркнул глава региона.