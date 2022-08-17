Губернатор Пермского края Махонин: существует пять потенциальных покупателей завода Henkel
ПЕРМЬ, 17 авг — ПРАЙМ. Пять потенциальных покупателей пермского предприятия немецкого концерна Henkel обозначили свои намерения, у завода положительные перспективы на будущее, сообщил РИА Новости губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Весной немецкий концерн Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, заявил, что выходит из бизнеса в России. В августе ряд СМИ написали, что заграничный собственник продаёт свои активы в России, среди них несколько заводов и офисных помещений. Одна из производственных площадок, входящая в десятку крупнейших предприятий немецкого концерна по всему миру, расположена в Перми. Высокотехнологичный пермский завод выпускает 14 брендов, среди которых Persil, "Лоск", "Пемос", Bref и Vernel.
"Слежу за процессом, есть пять желающих купить (пермский завод — ред). Тот же пермский бизнес готов купить. По крайней мере, рецептуры все наши, люди все наши, технологии производства нам понятны, пермский завод укомплектован", — сказал Махонин.
Он добавил, что перспективы на будущее у предприятия положительные.
"Экономика Пермского края с точки зрения устойчивости к санкционным режимам — одна из самых устойчивых", — подчеркнул глава региона.
https://1prime.ru/business/20220817/837813593.html