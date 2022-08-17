МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Издержки Carlsberg от деятельности в РФ в первом полугодии 2022 финансового года составили 8,6 миллиарда датских крон (1,18 миллиарда долларов) из-за обесценения активов на 9,6 миллиарда датских крон (1,31 миллиарда долларов), следует из финансовой отчётности компании. Carlsberg получила 723 миллиона долларов чистого убытка в первом полугодии

Carlsberg 28 марта анонсировала продажу своих российских активов стоимостью в 9,6 миллиарда датских крон. Эта сумма учитывается компанией в её финансовых отчётностях как "обесценивание активов" в России.

"Издержки составили 8,6 миллиарда датских крон из-за убытка от обесценения активов на 9,6 миллиарда датских крон, зафиксированного в марте", — отмечается в финансовом отчёте.

При этом, как отмечается в документе, выручка компании в России выросла на 44% до 4,34 миллиарда датских крон (примерно 595 миллионов долларов) на укреплении курса рубля. Прибыль составила 944 миллиона датских крон (почти 130 миллионов долларов).

Carlsberg A/S, основанная в 1847 году в Дании, сегодня занимает одно из лидирующих позиций на мировом рынке пива. В ее портфеле порядка 140 брендов, в том числе Carlsberg, Tuborg, Kronenburg, "Балтика" и другие. Продукция продается более чем в 150 странах.