МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Компания ОГК-2 (входит в "Газпром энергохолдинг") инициировала автоматическую конвертацию депозитарных расписок в акции, направило уведомление об этом депозитарию — "Райффайзенбанку", следует из материалов компании. "Русгидро" уведомило банк об автоматической конвертации расписок в акции

"ПАО "ОГК-2" направило в адрес депозитария АО "Райффайзенбанк", в котором открыт счет депо депозитарной программы ПАО "ОГК-2", уведомление о необходимости совершения действий, направленных на получение держателями ценных бумаг иностранного эмитента, права на которые учитываются в российских депозитариях, соответствующего количества обыкновенных акций ПАО "ОГК-2" (осуществление автоматической конвертации)", — говорится в сообщении компании.

С 15 августа стартовала автоматическая конвертация депозитарных расписок, которые учитываются в российских депозитариях — на счета их владельцев будут зачислены акции российских эмитентов, на которые были выпущены расписки. Как пояснил ЦБ, компании обязаны уведомить свой депозитарий о запуске конвертации не позднее 19 августа, а сам процесс конвертации займет 2,5-3 недели. Исключение может быть сделано для эмитентов, которые ранее получили право сохранить депозитарные программы, но ОГК-2 такого разрешения не получало.

В состав ОГК-2 входят 12 электростанций общей мощностью 16,5 ГВт. ООО "Газпром энергохолдинг" является основным акционером компании с долей 73,4%.