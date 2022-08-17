МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. "Черкизово" уведомило депозитарий — Райффайзенбанк — об автоматической конвертации глобальных депозитарных расписок компании в акции, говорится в сообщении группы. ОГК-2 уведомила банк об автоматической конвертации расписок в акции

"ПАО "Группа Черкизово" направило в адрес депозитария АО "Райффайзенбанк", в котором открыт счет депо депозитарной программы ПАО Группа "Черкизово", уведомление о необходимости совершения действий, направленных на получение держателями ценных бумаг иностранного эмитента, права на которые учитываются в российских депозитариях, соответствующего количества обыкновенных акций ПАО "Группа Черкизово" (осуществление автоматической конвертации)", — говорится в сообщении.

С 15 августа стартовала автоматическая конвертация депозитарных расписок, которые учитываются в российских депозитариях — на счета их владельцев будут зачислены акции российских эмитентов, на которые были выпущены расписки. Как пояснил ЦБ, компании обязаны уведомить свой депозитарий о запуске конвертации не позднее 19 августа, а сам процесс конвертации займет 2,5-3 недели.

Исключение может быть сделано для эмитентов, которые ранее получили право сохранить депозитарные программы, но у "Черкизово" такого разрешения не было.