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СМИ: Apple готовится представить новый iPhone седьмого сентября
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Американская корпорация Apple готовится представить линейку новый смартфонов iPhone 14 на мероприятии 7 сентября, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Отмечается,... ПРАЙМ, 17.08.2022
бизнес, новости, сша, apple, iphone, презентация
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 17 авг — ПРАЙМ. Американская корпорация Apple готовится представить линейку новый смартфонов iPhone 14 на мероприятии 7 сентября, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Отмечается, что новинки поступят в продажу в середине первого осеннего месяца. Как уточняет издание, часть розничных магазинов были проинформированы о начале продаж с 16 сентября.
Кроме того, вслед за новыми смартфонами также будут показаны обновленные версии компьютеров, планшетов и "умных" часов.
Собеседники издания заявили, что компания на протяжении нескольких последних недель ведет подготовку к сентябрьской презентации.
В пресс-службе Apple официальную дату анонса называть отказались.