ВАШИНГТОН, 17 авг — ПРАЙМ. Американская корпорация Apple готовится представить линейку новый смартфонов iPhone 14 на мероприятии 7 сентября, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Эксперт рассказал о замене Samsung и Apple на российском рынке

Отмечается, что новинки поступят в продажу в середине первого осеннего месяца. Как уточняет издание, часть розничных магазинов были проинформированы о начале продаж с 16 сентября.

Кроме того, вслед за новыми смартфонами также будут показаны обновленные версии компьютеров, планшетов и "умных" часов.

Собеседники издания заявили, что компания на протяжении нескольких последних недель ведет подготовку к сентябрьской презентации.

В пресс-службе Apple официальную дату анонса называть отказались.