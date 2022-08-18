МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Эн+ Груп" по МСФО в первом полугодии составила 1,801 миллиарда долларов, снизившись на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а скорректированная EBITDA увеличилась на 26% — до 2,38 миллиарда, следует из отчета компании. Операционная прибыль Walmart упала на 6,8% во втором квартале

Выручка за период выросла на 28% — до 8,324 миллиарда долларов.

Также, согласно отчету компании, "электростанции "Эн+ Груп" выработали 43,6 миллиарда кВт.ч электроэнергии (снижение на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года)", показатель опустился на 0,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Выработка электроэнергии на ГЭС группы в первом полугодии составила 35,7 миллиарда кВт. ч, показав снижение на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Эн+ Груп" (En+ Group) — вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, основанный бизнесменом Олегом Дерипаской. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 миллиона тонн (через контрольную долю в ОК "Русал").